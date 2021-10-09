Так, на территории пространства разместили 30 марок общенациональной и киевской тематики. Этот набор создали к 30-летию независимости Украины.

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Почтовая марка – отдельный вид искусства, который служит средством популяризации национального достояния. На протяжении многих десятилетий на них изображали мощных представителей отечественной культуры, науки, искусства, а также – увековечивали выдающиеся события.

Детали

Открытие Аллеи приурочили ко Всемирному дню почты. Проект является результатом сотрудничества АО "Укрпочта", Киевской городской государственной администрации и Подольской районной в городе Киеве государственной администрации. Общая цель – улучшать и наполнять столицу качественными культурными и историческими продуктами.

Место размещения Аллее является достаточно символичным – вокруг фонтана на Почтовой площади, неподалеку от первой Почтовой станции, которая является памяткой архитектуры. Здесь разместили марки, которые собрали самые высокие мировые награды филателии и прославили наше государство далеко за ее пределами,

– рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В Киеве открыли Аллею почтовых марок / Фото пресс-служба КГГА