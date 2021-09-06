С целью спасения планеты: в Киеве заработают пункты приема старой техники – где именно

Вскоре киевляне получат возможность бесплатно сдать б/у технику на утилизацию. Это может быть что угодно: провода, старые наушники, блендеры, холодильники, стиральные машины и тому подобное.

Мобильные пункты приема обустроит Центр управления отходами. В столице они будут работать 11 и 25 сентября.

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О проекте

Социальную программу в Киеве запустили в прошлом году. Главная цель – помочь киевлянам проще заботиться об окружающей среде и становиться экосознательными. В организации подчеркивают, что инициативу поддержало множество людей.

Для возвращения мобильных пунктов мы выбрали сентябрь не просто так. Именно в этом месяце всех нас ждет Всемирный день уборки, предлагаем до 18 сентября успеть расчистить свое пространство,

– отмечают в Центре управления отходами.

Почему стоит присоединиться

Во-первых, поддерживая социальную инициативу вы делаете собственный вклад в спасение планеты. Общеизвестно, что в технике, которая попадает на свалки, содержится множество опасных для окружающей среды веществ. Во-вторых, вы дарите новую жизнь применяемой технике, ведь отдельные детали можно использовать повторно.

Где будут принимать технику

Пункты, которые будут работать 11 сентября:

станция метро Позняки (ТРЦ Piramida), 10:00 – 11:30

станция метро Дружбы Народов (Novus), 12:15 – 13:45

массив Теремки (ТРЦ "Магеллан"), 14:30 – 16:00

станция метро Политехнический Институт (ТРЦ Smart Plaza Polytech), 10:00 – 11:30

станция метро Лукьяновская (ТЦ "Променада Центр"), 12:15 – 13:45

массив Троещина (ТРЦ "РайON"), 14:30 – 16:00

Пункты, которые будут работать 25 сентября:

станция метро Академгородок (VARUS, ТЦ "ACADEM-CITY"), 10:00 – 11:30

станция метро Лесная (маркет-молл Дарынок), 10.00 – 11.30

массив Виноградарь (ТРЦ Retroville), 12:15 – 13:45

станция метро Дарница (ТЦ "Детский мир"), 12:15 – 13:45

станция метро Героев Днепра (ТРЦ "Dream Town 2"), 14:30 – 16:00

станция метро Левобережная (Novus), 14:30 – 16:00

Отходы, которые принимают на утилизацию за деньги

Дело в том, что ценность некоторых отходов не покрывает расходы на логистику, утилизацию и оплату труда. Поэтому их можно сдать на утилизацию платно: