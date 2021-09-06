Мобільні пункти прийому облаштує Центр управління відходами. У столиці вони працюватимуть 11 та 25 вересня.

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Про проєкт

Соціальну програму у Києві запустили торік. Головна мета – допомогти киянам простіше дбати про довкілля і ставати екосвідомими. В організації підкреслюють, що ініціативу підтримало безліч людей.

Для повернення мобільних пунктів ми обрали вересень не просто так. Саме цього місяця всіх нас чекає Всесвітній день прибирання, пропонуємо до 18 вересня встигнути розчистити свій простір,

– зазначають у Центрі управління відходами.

Чому варто долучитися

По-перше, підтримуючи соціальну ініціативу ви робите власний внесок у порятунок планети. Загальновідомо, що у техніці, яка потрапляє на звалища, міститься безліч небезпечних для довкілля речовин. По-друге, ви даруєте нове життя вживаній техніці, адже окремі деталі можна використати повторно.

Де прийматимуть техніку

Пункти, які працюватимуть 11 вересня:

станція метро Позняки (ТРЦ Piramida), 10:00 – 11:30

станція метро Дружби Народів (Novus), 12:15 – 13:45

масив Теремки (ТРЦ "Магелан"), 14:30 – 16:00

станція метро Політехнічний Інститут (ТРЦ Smart Plaza Polytech), 10:00 – 11:30

станція метро Лук’янівська (ТЦ "Променада Центр"), 12:15 – 13:45

масив Троєщина (ТРЦ "РайON"), 14:30 – 16:00

Пункти, які працюватимуть 25 вересня:

станція метро Академмістечко (VARUS, ТЦ "ACADEM-CITY"), 10:00 – 11:30

станція метро Лісова (маркет-мол Даринок), 10.00 – 11.30

масив Виноградар (ТРЦ Retroville), 12:15 – 13:45

станція метро Дарниця (ТЦ "Дитячий світ"), 12:15 – 13:45

станція метро Героїв Дніпра (ТРЦ "Dream Town 2"), 14:30 – 16:00

станція метро Лівобережна (Novus), 14:30 – 16:00

Відходи, які приймають на утилізацію за гроші

Річ у тім, що цінність деяких відходів не покриває витрати на логістику, утилізацію та оплату праці. Відтак їх можна здати на утилізацію платно: