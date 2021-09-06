Мобильные пункты приема обустроит Центр управления отходами. В столице они будут работать 11 и 25 сентября.
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О проекте
Социальную программу в Киеве запустили в прошлом году. Главная цель – помочь киевлянам проще заботиться об окружающей среде и становиться экосознательными. В организации подчеркивают, что инициативу поддержало множество людей.
Для возвращения мобильных пунктов мы выбрали сентябрь не просто так. Именно в этом месяце всех нас ждет Всемирный день уборки, предлагаем до 18 сентября успеть расчистить свое пространство,
– отмечают в Центре управления отходами.
Почему стоит присоединиться
Во-первых, поддерживая социальную инициативу вы делаете собственный вклад в спасение планеты. Общеизвестно, что в технике, которая попадает на свалки, содержится множество опасных для окружающей среды веществ. Во-вторых, вы дарите новую жизнь применяемой технике, ведь отдельные детали можно использовать повторно.
Где будут принимать технику
Пункты, которые будут работать 11 сентября:
- станция метро Позняки (ТРЦ Piramida), 10:00 – 11:30
- станция метро Дружбы Народов (Novus), 12:15 – 13:45
- массив Теремки (ТРЦ "Магеллан"), 14:30 – 16:00
- станция метро Политехнический Институт (ТРЦ Smart Plaza Polytech), 10:00 – 11:30
- станция метро Лукьяновская (ТЦ "Променада Центр"), 12:15 – 13:45
- массив Троещина (ТРЦ "РайON"), 14:30 – 16:00
Пункты, которые будут работать 25 сентября:
- станция метро Академгородок (VARUS, ТЦ "ACADEM-CITY"), 10:00 – 11:30
- станция метро Лесная (маркет-молл Дарынок), 10.00 – 11.30
- массив Виноградарь (ТРЦ Retroville), 12:15 – 13:45
- станция метро Дарница (ТЦ "Детский мир"), 12:15 – 13:45
- станция метро Героев Днепра (ТРЦ "Dream Town 2"), 14:30 – 16:00
- станция метро Левобережная (Novus), 14:30 – 16:00
Отходы, которые принимают на утилизацию за деньги
Дело в том, что ценность некоторых отходов не покрывает расходы на логистику, утилизацию и оплату труда. Поэтому их можно сдать на утилизацию платно:
- батарейки: 130 гривен за килограмм (или 1 штука – 3 гривны);
- лампы от 5,80 гривны за килограмм;
- текстильные отходы: 4 гривны за килограмм.