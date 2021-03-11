Деловое издание Fast Company представило рейтинг самых инновационных компаний, которые занимаются разработкой приложений для дистанционной работы. В список попали разработчики, которые предложили лучшие решения для работы в условиях новых реалий, вызванных пандемией коронавируса.

Эти 10 компаний предложили лучшие инструменты, которые помогли компаниям продолжать свою деятельность в течение непростого 2020 года.

На тему Самые инновационные компании 2021: рейтинг Fast Company

Рейтинг

Asana

Многофункциональное приложение, которое помогает компаниям вести небольшие проекты. Платформа основана бывшими сотрудниками Facebook – Дастином Московицем и Джастином Розенштейном. Программой пользуются более 89 000 организаций и 3,5 миллиона человек. Кроме того, Asana Goals помогает командам лучше отслеживать прогресс. Разработчики также запустили более 130 функций, в частности интеграцию с Microsoft Teams, Slack и Zoom.

Zoom

Платформа для видеоконференций, которая обеспечивает свободную коммуникацию студентам и работникам в условиях дистанционной работы. По данным исследователей, в настоящее время приложением пользуются 433 000 человек. Более того, чистый доход компании в четвертом квартале 2021 составил 260 393 000 долларов – это в 17 раз больше по сравнению с показателем 2020 года. Бесспорно, рост спроса вызван пандемией COVID-19 и всемирным локдауном.

Slack

Корпоративный мессенджер. Slack стало самым быстрорастущим бизнес-приложением в истории. Платформа интегрируется с Dropbox, Google Drive, GitHub, Google Docs, Google Hangouts, Twitter, Trello и другими.

GitLab

Программная компания, что фокусируется на каждом этапе цикла DevOps. Она создала всестороннее руководство по удаленной работе, которое было загружено десятки тысяч раз с начала пандемии. Кроме того, GitLab запустила консультации предприятий, которые ранее не сталкивались с дистанционной работой.

Atlassian

Платформа для управления разработкой программного обеспечения. Сегодня Atlassian используют 180 000 компаний. Доход компании в 2020 году составил 1,6 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Chief

Сеть для коммуникации менеджеров высшего звена. Одно из преимуществ Chief – система распределения по профессиональным группам, участники которых делятся экспертизой и могут выступать наставниками.

Culture Amp

HR-платформа, которая использует аналитику данных для повышения вовлеченности сотрудников. Culture Amp представила новый набор инструментов для менеджеров, которые позволяют больше общаться с сотрудниками и повышать общую культуру в организациях.

Turing

Программа для поиска и трудоустройства отдаленных разработчиков программного обеспечения. Главный инструмент для отбора кандидата и оценки его способностей – искусственный интеллект.

Bluescape

Многофункциональное централизованное решение для дистанционных сотрудников. Благодаря интегрированному формата Bluescape компании могут получить доступ к различным инструментам видеоконференций, в частности Zoom и Webex.

Hugo

Решение, которое позволяет создавать заметки на деловых встречах, ставить задачи и подводить итоги. Программа интегрируется с другими приложениями для работы, такими как Asana и Zoom. Hugo также предлагает расширение для Chrome.