С бумажных стаканчиков McDonald's будут изготавливать пакеты для заказов

Бумажные стаканчики McDonald's получат вторую жизнь после использования. Теперь их будут перерабатывать в пакеты для заказов на доставку и вынес.

Об этом сообщила в своем фейсбуке Олеся Муджири, глава отдела коммуникаций McDonald's в Украине. Сейчас в ресторанах сети по всей стране устанавливают сортировочные станции.

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Ранее McDonald's запустила пилотную программу сортировки отходов. К концу 2021 года ее намерены внедрить во всех заведениях сети в Украине.

Бумажные стаканы, которые используют в McDonald's для напитков, полностью производят из целлюлозы. Этим занимается предприятие Huhtamak.

После использования посетители имеют возможность выбросить стакан в сортировочную станцию. Оттуда их отправляют на досортировку для подготовки к переработке.

Да-да, если стаканчик правильно рассортированный, то у него есть вторая жизнь, и так далее, по кругу,

– отметила Муджири.

Что происходит с бумажными стаканами

Стаканы с ресторанов Киевской области, к примеру, попадают на предприятие Обухивмиськвторресурсы. Оттуда их отправляют на Змиевской бумажную фабрику, где и проходит переработка.

На бумажной фабрике стаканчики прежде всего отделяют от полиэтиленовой пленки. Для этого их помещают в воду и размягчают.

После этого – измельчают в специальных гидроразбивателях. Наконец, рулоны отправляют на предприятие, которое производит бумажные пакеты.

Что еще планируют в McDonald's

Производить все материалы для упаковки из возобновляемого и сертифицированного сырья и такого, который можно использовать повторно. Воплотить это намерены до 2025 года.