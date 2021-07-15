Фильтрует воздух: в Будапеште создали особый мурал

Талантливые стрит-арт художники создали экологический мурал в Будапеште (Венгрия). Его уникальность заключается в способности очищать воздух, тем самым – заменять дерева.

Такое природное произведение искусства создали в рамках проекта City Forest. Его цель – привлечь внимание к загрязнению воздуха в городе и нехватки зеленых насаждений.

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Площадь мурала составляет 500 квадратных метров. По словам соавтора проекта Барнабаса Янковице, такая работа заменяет 500 деревьев, которые выступают традиционными очистителями воздуха.

Как это удалось

Для реализации замысла художники применили специальные краски – фотокаталитические. Дело в том, что в их состав входят пигменты, которые:

активизируются в результате воздействия солнечных лучей;

поглощают токсичные примеси в воздухе и превращают их в безвредные нитраты.

Другие проекты

Заметим, экологическую инициативу поддержал бренд Converse – такие муралы появились в Бангкоке и Белграде. В рамках проекта планируют реализовать 12 таких работ.

"Зеленый" мурал в Будапеште – не первый подобный проект. В прошлом году в Варшаве (Польша) также создали муралы, которые очищают воздух путем поглощения загрязняющих частиц. Мастера использовали краску, которая под воздействием солнца превращает поглощенные частицы в воду, небольшое количество углекислого газа и нитрата кальция.