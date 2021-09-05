С Броваров в Киев за 36 минут: на маршруте запустили дополнительный электропоезд
Источник:пресс-служба Киевской ОГА
Укрзализныця запустила дополнительную электричку по маршруту Киев-Нежин. Современный электропоезд будет останавливаться в Броварах, поэтому из города в столицу пассажиры смогут добраться всего за 36 минут.
Нововведение значительно облегчит жизнь людям, которые проживают в регионе, а работают в Киеве. Они смогут добраться до столицы значительно быстрее, чем автотранспортом. Вероятно, это позволит разгрузить трафик на дорогах, ведь утром и вечером поток людей особенно велик.
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В Киевской ОГА отмечают, что сейчас одной из приоритетных задач является развитие дорожной и железнодорожной инфраструктур. Поставленные задачи реализуют в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и City Express.
В рамках последнего совершенствуем именно железнодорожное сообщение нашей области. Как показывает практика, нашим жителям пользоваться услугами железной дороги намного удобнее. Во-первых, не нужно тратить время на автомобильные заторы. Во-вторых, можно четко планировать свой день,
– отметил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володи.
Как будут курсировать
- электропоезд по маршруту Киев-Нежин будет работать в будние дни;
- из Броваров поезд будет выходить в 07:02, а прибывать в Киев – в 7:38;
- из столицы поезд будет отправляться в 17:03 и прибывать в Бровары в 17:47;
- стоимость поездки составляет 15 гривен.