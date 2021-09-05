С Броваров в Киев за 36 минут: на маршруте запустили дополнительный электропоезд

Укрзализныця запустила дополнительную электричку по маршруту Киев-Нежин. Современный электропоезд будет останавливаться в Броварах, поэтому из города в столицу пассажиры смогут добраться всего за 36 минут.

Нововведение значительно облегчит жизнь людям, которые проживают в регионе, а работают в Киеве. Они смогут добраться до столицы значительно быстрее, чем автотранспортом. Вероятно, это позволит разгрузить трафик на дорогах, ведь утром и вечером поток людей особенно велик.

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В Киевской ОГА отмечают, что сейчас одной из приоритетных задач является развитие дорожной и железнодорожной инфраструктур. Поставленные задачи реализуют в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и City Express.

В рамках последнего совершенствуем именно железнодорожное сообщение нашей области. Как показывает практика, нашим жителям пользоваться услугами железной дороги намного удобнее. Во-первых, не нужно тратить время на автомобильные заторы. Во-вторых, можно четко планировать свой день,

– отметил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володи.

Как будут курсировать

электропоезд по маршруту Киев-Нежин будет работать в будние дни;

из Броваров поезд будет выходить в 07:02, а прибывать в Киев – в 7:38;

из столицы поезд будет отправляться в 17:03 и прибывать в Бровары в 17:47;

стоимость поездки составляет 15 гривен.

Современный электропоезд оборудован всеми удобствами для пассажиров: предусмотрены специальные места и туалеты для людей с инвалидностью, столики для пеленания малышей, держатели для велосипедов и тому подобное.