Нововведення значно полегшить життя людям, які проживають у регіоні, а працюють у Києві. Вони зможуть дістатися столиці значно швидше, ніж автотранспортом. Ймовірно, це дозволить розвантажити трафік на дорогах, адже зранку та ввечері потік людей особливо великий.
Варте уваги Київ отримав 4 нові трамваї: що про них відомо
У Київській ОДА зауважують, що наразі одним з пріоритетних завдань є розвиток дорожньої та залізничної інфраструктур. Поставлені завдання реалізовують у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" та City Express.
У рамках останнього вдосконалюємо саме залізничне сполучення нашої області. Як показує практика, нашим жителям користуватись послугами залізниці набагато зручніше. По-перше, не потрібно витрачати час на автомобільні затори. По-друге, можна чітко планувати свій день,
– відзначив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
Як курсуватиме
- електропотяг на маршруті Київ-Ніжин працюватиме у будні дні;
- з Броварів поїзд виходитиме о 07:02, а прибуватиме в Київ – о 07:38;
- зі столиці потяг вирушатиме о 17:03 і прибуватиме в Бровари о 17:47;
- вартість поїздки складає 15 гривень.