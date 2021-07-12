В Китае выпустят автомобиль, который очищает воздух

На Фестивале в Гудвуде (Великобритания) показали уникальный электромобиль Airo. Он не только комфортный для жизни, словно однокомнатная квартира, но и способен очищать воздух в процессе движения.

Отмечается, что авто увидит свет до 2023 года. Коммерческим производством будет заниматься китайская фирма IM Motor. Она планирует выпустить миллион таких машин.

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Автор разработки – известный британский дизайнер Томас Хезервик. Дизайнер является автором лондонской версии культового автобуса Routemaster и многочисленных архитектурных проектов, к примеру – штаб-квартиры Google в Калифорнии и Лондоне.

В моем детстве ценности дизайна оказывались в автомобилях, будь то Ford Sierra в 1980-х годах, будь то Fiat Panda – некоторые важные идеи воплощались в автомобилях. Когда к нам обратилась компания IM Motors в Китае, мы сказали, что не является дизайнерами автомобилей. Они ответили: "Вот почему мы хотим именно вас",

– рассказал дизайнер.

Дизайнер Томас Хезервик / Фото Getty Images

Об авто

большая стеклянная крыша;

интерьер спроектирован как комната с регулируемыми стульями, что превращаются в кровать;

в машине есть центральный стол, предназначенный для встреч или питания;

рулевое колесо спрятано в приборной панели, а его внешняя часть текстурированная;

ожидается, что авто будет иметь как автономный, так и управляемый водителем режимы;

автомобиль будет стоить около 40 000 фунтов стерлингов.

Особенности машины

Передняя решетка радиатора будет не только отражать поток воздуха над автомобилем, но и будет оснащена воздушным фильтром, который будет собирать твердые частицы. По словам разработчика, вес и окружность полученного мусора можно сравнить с размерами теннисного мячика. Такое количество загрязняющих частиц машина будет собирать за год. Альтернативное пространство для владельцев – дизайнера вдохновили кресла первого класса авиакомпаний, которые используются для сна, еды, развлечений и работы. Он надеется, что люди будут воспринимать автомобиль как продолжение своего дома.

Комфортабельный салон машины / Фото Getty Images

Однако критики считают, что новый проект является не более, чем концепт-кар. Автомобильная промышленность демонстрирует множество примеров, когда концептуальные авто на этапе производства несколько видоизменялись. Так, великолепные функции уступали место чему-то более приземленному, пригодному для производства, практическому в использовании и рентабельному. Дизайнер уверяет, что машина таки увидит свет, но, возможно, в несколько упрощенном виде.