Группа научных музеев в Великобритании предложила посетителям своих сайтов интересное занятие. Им будут демонстрировать в онлайн-режиме экспонаты, которые ранее не были в общем доступе в сети.

Группа сохраняет более 7 миллионов экспонатов, касающихся науки, техники, медицины, транспорта и сферы медиа. Все они имеют большое международное значение.

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"Вместе эти объекты рассказывают историю нашего мира – от возникновения цивилизации в долине Инда более 3 тысячи лет назад к микрочипам, которые питают сегодня нашу планету", – отметили в сообщении.

Представители группы музеев объяснили, что решили приступить к реализации нового амбициозного проекта, чтобы иметь возможность поделиться этой коллекцией со всем миром.

Этот уникальный проект улучшит публичный доступ к тысячам исторических предметов. И позволит вам исследовать коллекции более, чем когда-либо прежде,

– заверили они.

Выдающиеся предметы из коллекции объединение британских музеев включают, в частности:

компьютер ACE математика Алана Тьюринга;

рисунки и модели математика Чарльза Бэббиджа;

молекулярную модель пенициллина Дороти Ходжкин;

скафандр Хелен Шарман, первой женщины-астронавта из Великобритании;

космический корабль британского астронавта Тима Пика;

самый первый в мире фотографический негатив, который сохранился.

Важно! Как пояснили в Группе британских научных музеев, с более 7 миллионов экспонатов примерно 350 тысяч можно просмотреть в онлайн-режиме.

Как увидеть экспонаты онлайн

Объекты будут демонстрировать на сайте Science Museum Group в случайном порядке. Каждый посетитель сможет увидеть экспонат, который ранее никто не видел онлайн.

Можно не ограничивать себя просмотром одного экспоната. Чтобы увидеть следующий, нужно всего лишь обновить страницу. Также можно ознакомиться с ними непосредственно в музеях.