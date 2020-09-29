Британская деревня Боверчалке создала собственную мобильную сеть. Территория, где живут примерно 400 человек, расположена в "мертвой зоне" и оторвана от общенациональных мобильных операторов.

Покрытие долины оказалось сложным и затратным. Наконец, местные жители решили построить собственную систему мобильной связи, сообщает AP.

Интересно Старый ламповый телевизор больше года обваливал ADSL-соединение в целом поселке

Собрав средства, команда энтузиастов установила 5 точек доступа вокруг поселка. Мобильная сеть принадлежит общине, использует британское оборудование и программное обеспечение компании CellXica.



Ch4lke Mobile получила свое название от названия поселка / Скриншот с видео

Экспериментальный Ch4lke Mobile может подключить дома к сети, способной обеспечить скорость, подобную широкополосного доступа, в районе, который "остался позади цифровой революции".

Интересно! Село расположено в живописной долине чалку в Уилтшире, не более чем в 10 милях к югу от Стоунхенджа. Ряд знаменитостей были или есть его жителями, в частности – режиссер Гай Ричи и телеведущий Джеймс Мэй.

Отныне местные могут пользоваться полноценным 4G связью. Это стало очень хорошей новостью, в частности, для местного бизнеса. После получения гранта от британского правительства, есть возможность покрыть связью всю долину.

Множество людей говорили нам, что это невозможно, что это слишком сложно. Но я никогда не обращаю внимание на такие заявления. Поэтому мы собрали немного денег, разметили аппаратуру. Все работает как надо,

– прокомментировал Джеймс Боди, технический специалист.