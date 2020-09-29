Британське село Боверчалке створило власну мобільну мережу. Територія, де живуть приблизно 400 людей, розташована у "мертвій зоні" та відірвана від загальнонаціональних мобільних операторів.

Покриття долини виявилося складним та затратним. Врешті, місцеві жителі вирішили побудувати власну систему мобільного зв'язку, повідомляє AP.

Цікаво Старий ламповий телевізор понад рік обвалював ADSL-з'єднання у цілому селищі

Зібравши кошти, команда ентузіастів встановила 5 точок доступу навколо селища. Мобільна мережа належить громаді, використовує британське обладнання та програмне забезпечення компанії CellXica.



Ch4lke Mobile отримала свою назву від назви селища / Скриншот з відео

Експериментальний Ch4lke Mobile може під'єднати будинки до мережі, здатної забезпечити швидкість, подібну до широкосмугового доступу, в районі, який "залишився позаду цифрової революції".

Цікаво! Село розташоване в мальовничій долині Чалке в Уїлтширі, трохи більше ніж в 10 милях на південь від Стоунхенджа. Низка знаменитостей були або є його мешканцями, зокрема – режисер Гай Річі та телеведучий Джеймс Мей.

Відтепер місцеві можуть користуватися повноцінним 4G зв'язком. Це стало дуже хорошою новиною, зокрема, для місцевого бізнесу. Після отримання гранту від британського уряду, є можливість покрити зв'язком всю долину.