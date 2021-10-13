Бренд VanMoof представил электровелосипед, что будет развивать до 60 километров в час
Источник:New Atlas
Сегодня рынок электровелосипедов не прекращает поражать пользователей уникальными и мощными разработками. К примеру, инновационный VanMoof V – электробайк, который в определенной степени станет альтернативой автомобилю. Транспортное средство сможет развивать до 60 километров в час.
Сейчас VanMoof V находится на стадии разработки. Поэтому говорить об окончательной конфигурации и возможностях – рано.
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О разработке
Речь идет о таких характеристиках VanMoof V:
- алюминиевая рама
- широкие толстые шины;
- передняя и задняя подвески;
- интегрированные передние и задние фонари;
- передний и задний двигатели;
- встроенный микропроцессор для оптимизации ускорения и тягу;
- литиевая батарея на 700 ватт-часов;
- максимальная скорость составляет 60 километров в час;
- функция Turbo Boost для дополнительной скорости;
- автоматическое переключение передач;
- система защиты от кражи с блокировкой колес Kick Lock;
Цена
Предварительно, стоимость байка составит 3 498 евро – 4 031 доллар. Сначала его выведут на рынок Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, США и Японии. Разработчики планируют начать поставки в конце следующего года.