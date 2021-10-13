Наразі VanMoof V перебуває на стадії розробки. Відтак говорити про остаточну конфігурацію та можливості – зарано.

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Про розробку

Наразі йдеться про такі характеристики VanMoof V:

  • алюмінієва рама;
  • широкі товсті шини;
  • передня і задня підвіски;
  • інтегровані передні та задні ліхтарі;
  • передній та задній двигуни;
  • вбудований мікропроцесор для оптимізації прискорення й тягу;
  • літієва батарея на 700 ват-годин;
  • максимальна швидкість складає 60 кілометрів за годину;
  • функція Turbo Boost для додаткової швидкості;
  • автоматичне перемикання передач;
  • система захисту від крадіжки з блокуванням коліс Kick Lock;

Ціна

Попередньо, вартість байка становитиме 3 498 євро – 4 031 долар. Спершу його виведуть на ринок Нідерландів, Німеччини, Франції, Великобританії, США та Японії. Розробники планують розпочати поставки наприкінці наступного року.