Наразі VanMoof V перебуває на стадії розробки. Відтак говорити про остаточну конфігурацію та можливості – зарано.

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Наразі йдеться про такі характеристики VanMoof V:

Наразі у більшості країн Європи та у США є обмеження швидкості руху електробайків – 20 – 25 кілометрів за годину. Дійсно, максимальна швидкість VanMoof V значно перевищує цей показник. Однак мета компанії полягає у тому, щоб закликати переглянути законодавство. Люди демонструють свою готовність пересісти з автівок на електровелосипеди, тож варто прискорити цей перехід.