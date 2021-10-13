Наразі VanMoof V перебуває на стадії розробки. Відтак говорити про остаточну конфігурацію та можливості – зарано.
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Про розробку
Наразі йдеться про такі характеристики VanMoof V:
- алюмінієва рама;
- широкі товсті шини;
- передня і задня підвіски;
- інтегровані передні та задні ліхтарі;
- передній та задній двигуни;
- вбудований мікропроцесор для оптимізації прискорення й тягу;
- літієва батарея на 700 ват-годин;
- максимальна швидкість складає 60 кілометрів за годину;
- функція Turbo Boost для додаткової швидкості;
- автоматичне перемикання передач;
- система захисту від крадіжки з блокуванням коліс Kick Lock;
Ціна
Попередньо, вартість байка становитиме 3 498 євро – 4 031 долар. Спершу його виведуть на ринок Нідерландів, Німеччини, Франції, Великобританії, США та Японії. Розробники планують розпочати поставки наприкінці наступного року.