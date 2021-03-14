Мировой бренд Hermes разработал экологичный материал на основе грибов. Компания объявила, что отныне будет производить дорожную сумку Victoria из кожзаменителя, который изготовлен из мицелия.

Модный дом и американский стартап MycoWorks изобрели материал, имитирующий свойства кожи. Главная цель заключается в реагировании на современного потребителя – этически настроенного и ориентированного на устойчивое развитие.

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Что известно о материале

Сумка Hermеs Victoria изготовлена ​​на основе тонкого мицелия, который способен разлагаться в природе. Запатентованный материал получил название Photography Coppi Barbieri. Специалисты превратили сетку нитей с корневой структуры грибов в материал, напоминающий кожу.

Отмечают, что бренд и в дальнейшем будет выпускать изделия, например, из кожи крокодила. Однако сумки из "чистого" материала станут альтернативой другого ассортимента Hermes.

Ожидается, что "зеленая" сумка Victoria появится в продаже в конце 2022 года.

Бренд Hermes будет выпускать сумки из кожзаменителя на основе грибов: смотрите видео