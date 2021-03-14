Бренд Hermes будет выпускать сумки из кожзаменителя на основе грибов
Мировой бренд Hermes разработал экологичный материал на основе грибов. Компания объявила, что отныне будет производить дорожную сумку Victoria из кожзаменителя, который изготовлен из мицелия.
Источник:Dazed
Модный дом и американский стартап MycoWorks изобрели материал, имитирующий свойства кожи. Главная цель заключается в реагировании на современного потребителя – этически настроенного и ориентированного на устойчивое развитие.
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Что известно о материале
Сумка Hermеs Victoria изготовлена на основе тонкого мицелия, который способен разлагаться в природе. Запатентованный материал получил название Photography Coppi Barbieri. Специалисты превратили сетку нитей с корневой структуры грибов в материал, напоминающий кожу.
Отмечают, что бренд и в дальнейшем будет выпускать изделия, например, из кожи крокодила. Однако сумки из "чистого" материала станут альтернативой другого ассортимента Hermes.
Бренд Hermes будет выпускать сумки из кожзаменителя на основе грибов: смотрите видео
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