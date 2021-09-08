Бомбардировщики Су-24М отработали важный элемент боевой подготовки авиации – дозаправку топливом в воздухе. Задачу осуществляли специалисты седьмой бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ на аэродроме Староконстантинов.

Дозаправка в воздухе позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации. В дальнейшем полеты экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово.

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УПАЗ (Унифицированный подвесной агрегат заправки) Техническое устройство, которое устанавливается на самолеты-заправщики. Он предназначен для дозаправки летательных аппаратов в воздухе.

О самолете

Сверхзвуковой самолет-разведчик Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил Украины. Предназначен для уничтожения наземных и надводных целей в любых метеоусловиях, в любое время суток, в тактической и ближайшей оперативной глубине территории противника.

Характеристики

экипаж – 2 человека;

максимальная скорость – 2 500 километров в час;

боевой радиус – 600 километров;

максимальная боевая нагрузка – до 8;

имеет крыло с переменной стреловидностью – это обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики на всех режимах полета, в том числе со сверхзвуковой скоростью.

Бомбардировщики ВСУ отработали дозаправку в воздухе: смотрите видео