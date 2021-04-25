Относительно небольшой заказ – это прорыв для транспортных компаний. Дело в том, что соглашение будет способствовать значительному снижению стоимости закупки троллейбусов.

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О соглашении

Подписание контракта следует из данных в чешском реестре договоров. Покупка будет финансироваться с помощью европейской субсидии. Контракт подписали почти через год после того, как транспортное предприятие DPMJ объявило об объединении с победителем. Согласно контракту, украинская компания доставит 6 низкопольных троллейбусов BOGDAN T70120 в город Иглава течение 14 месяцев. Партнер компании – Tram for Envi. Общая сумма контракта составляет 3,5 миллиона долларов.

Новый троллейбус сможет частично выезжать за пределы контактной сети. Отмечают, что значительная часть троллейбуса должна иметь чешские детали, например оборудование Cegelec.

Чешско-украинская ассоциация завоевала первенство, ведь предложила один троллейбус приблизительно за 554 тысячи долларов. Зато троллейбус Skoda стоит около 638 ​​тысяч долларов.