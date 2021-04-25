Относительно небольшой заказ – это прорыв для транспортных компаний. Дело в том, что соглашение будет способствовать значительному снижению стоимости закупки троллейбусов.
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О соглашении
Подписание контракта следует из данных в чешском реестре договоров. Покупка будет финансироваться с помощью европейской субсидии. Контракт подписали почти через год после того, как транспортное предприятие DPMJ объявило об объединении с победителем. Согласно контракту, украинская компания доставит 6 низкопольных троллейбусов BOGDAN T70120 в город Иглава течение 14 месяцев. Партнер компании – Tram for Envi. Общая сумма контракта составляет 3,5 миллиона долларов.
Чешско-украинская ассоциация завоевала первенство, ведь предложила один троллейбус приблизительно за 554 тысячи долларов. Зато троллейбус Skoda стоит около 638 тысяч долларов.