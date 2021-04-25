Відносно невелике замовлення – це прорив для транспортних компаній. Річ у тім, що угода сприятиме значному зниженню вартості закупівлі тролейбусів.
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Про угоду
Підписання контракту випливає з даних у чеському реєстрі договорів. Купівля фінансуватиметься за допомогою європейської субсидії. Контракт підписали майже через рік після того, як транспортне підприємство DPMJ оголосило про об'єднання з переможцем. Згідно з контрактом, українська компанія доставить 6 низькопідлогових тролейбусів BOGDAN T70120 до міста Іглава протягом 14 місяців. Партнер компанії – Tram for Envi. Загальна сума контракту становить 3,5 мільйона доларів.
Чесько-українська асоціація виборола першість, адже запропонувала один тролейбус приблизно за 554 тисячі доларів. Натомість тролейбус Skoda коштує близько 638 тисяч доларів.