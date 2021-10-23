В ближайшие годы из аэропорта в центр Рима пассажиров будет доставлять аэротакси

Итальянцам и гостям страны, которые прилетают в аэропорт Фьюмичино недалеко от Рима или отправляются с него, предложат инновационную услугу. Пассажиров будут доставлять в центр столицы на воздушном такси.

После посадки и прохождения контроля они смогут пересесть на борт электрического самолета й направляться в Рим. По предварительной данным, это станет возможным уже в 2024 году. Тогда планируют запустить рейсы первых 6 аэротакси.

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Цена "кусается", но пробок не будет

Для перелетов намерены использовать инновационный вертолет VoloCity. Эта разработка компании Volocopter – полностью экологическая и почти не будет выдавать шума во время выполнения рейса. Стоимость билета на проезд будет достигать около 140 евро. Это почти вдвое дороже, чем стоит обычное наземное такси. Впрочем, приятным бонусом является возможность добраться до центра Рима без пробок. Это займет всего 10 минут.

Что уже известно о запуске аэротакси

В июле стартап Volocopter совершил первый публичный полет своего воздушного такси. Он длился 2 минуты. Вертолет с пилотом на борту поднялся на высоту 50 метров.

Для взлета воздушного такси в Фьюмичино планируют обустроить площадку в специальной зоне. В то же время, где приземляться вертолет в Риме – пока не объявляют. Сначала в кабине транспортного средства будут находиться только пилот и 1 пассажир. VoloCity намерены использовать и для перевозки грузов. В таком случае его будут переводить на беспилотный режим.

Один из первых таких проектов в Европе

Будущими перелетами между аэропортом и центром города будет заниматься итальянская компания ADR, которая управляет аэропортами Рима. Там рассказали, что этот проект станет одним из первых подобных во всей Европе. Чтобы дать "зеленый свет" началу пассажирских перевозок, нужно получить все необходимые разрешения от компетентных органов.