Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам компании Amazon. Вскоре он покинет пост ее гендиректора. Миллиардер назвал главное, по его мнению, правило успеха.

Безос написал, что чувствует, что должен дать важный совет: хранить самобытность и оригинальность. Ведь это, как он отметил, очень важно.

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На что обратил внимание Безос

Пока еще действующий гендиректор Amazon попросил коллег как можно реалистичнее оценить, сколько энергии им нужно для сохранения индивидуальности.

Мир хочет, чтобы вы были типичными. Он тысячами способов тянет вас к себе. Не позволяй этому случиться,

– отметил Безос.

И добавил, что для того, чтобы сохранить свою самобытность, нужна непрерывная тяжелая работа. Однако он считает, что это однозначно того стоит.

Безос добавил, что мир будет пытаться сделать более типичным и Amazon. "Это потребует немалых усилий, но мы можем и должны быть лучше", – пояснил он.

Что будет дальше с Amazon

В феврале Безос заявил, что покинет пост гендиректора Amazon и станет исполнительным председателем правления компании. Это произойдет в третьем квартале 2021 года.

Его преемником станет Энди Яссы, руководитель подразделения облачных вычислений. "Я гарантирую вам, что он не позволит Вселенной сделать нас типичными", – подчеркнул миллиардер.

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