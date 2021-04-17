Джефф Безос написав прощального листа акціонерам компанії Amazon. Незабаром він піде з посади її гендиректора. Мільярдер назвав головне, на його думку, правило успіху.

Безос написав, що відчуває, що мусить дати важливу пораду: зберігати самобутність та оригінальність. Адже це, як він наголосив, дуже важливо.

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На що звернув увагу Безос

Поки ще чинний гендиректор Amazon попросив колег якомога реалістичніше оцінити, скільки енергії їм потрібно для збереження індивідуальності.

Світ хоче, щоб ви були типовими. Він тисячами способів тягне вас до себе. Не дозволяй цьому статися,

– наголосив Безос.

Й додав, що для того, аби зберегти свою самобутність, потрібна безперервна важка робота. Проте він вважає, що це однозначно того варте.

Безос додав, що світ намагатиметься зробити більш типовим й Amazon. "Це вимагатиме чималих зусиль, але ми можемо і повинні бути кращими", – пояснив він.

Що буде далі з Amazon

У лютому Безос заявив, що покине посаду гендиректора Amazon і стане виконавчим головою правління компанії. Це станеться у третьому кварталі 2021 року.

Його наступником стане Енді Ясси, керівник підрозділу хмарних обчислень."Я гарантую вам, що він не дозволить Всесвіту зробити нас типовими", – наголосив мільярдер.

Цікаво! Безос хоче приділяти більше уваги та часу своїй аерокосмічної компанії Blue Origin. Адже її очікує жорстка конкуренція з боку SpaceX.