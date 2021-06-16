Беспилотное военное судно США прошло почти 8 тысяч километров

Беспилотный корабль Военно-морских США Nomad автономно прошел почти 8 тысяч километров. Это произошло в рамках заключительной стадии программы Ghost Fleet Overlord.

Он двигался от Мексиканского залива через Панамский канал к западному побережью США. 98% пути была пройдена в автономном режиме.

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При этом, на 2% маршрута кораблем все же руководил человек. Говорится о части пути, который пришелся на прохождение Панамского канала. Судно успешно преодолело 4 421 морскую милю (7 114 километров).

Ghost Fleet Overlord – что известно о программе

Этот проект Минобороны США стартовал в 2017 году. Он заключается в создании беспилотных надводных роботизированных систем, которые могут действовать без вмешательства людей.

В то же время такие системы не нужно обслуживать в течение длительного времени. Они могли бы следовать за боевой эскадрой, фактически как плавучие склады боеприпасов.

В 2020 году испытания проходило другое беспилотное судно – Ranger. Они также завершились успешно, корабль преодолел запланированное расстояние.

Впоследствии 2 надводных беспилотников намерены передать флоту для проведения дальнейших экспериментов. Это произойдет после 2022 года.