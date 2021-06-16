Він рухався від Мексиканської затоки через Панамський канал до західного узбережжя США. 98% шляху було пройдено в автономному режимі.

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При цьому, на 2% маршруту кораблем все ж керувала людина. Мовиться про частину шляху, який припав на проходження Панамського каналу. Судно успішно подолало 4 421 морську милю (7 114 кілометрів).

Ghost Fleet Overlord – що відомо про програму

Цей проєкт Міноборони США стартував у 2017 році. Він полягає у створенні безпілотних надводних роботизованих систем, які можуть діяти без втручання людей.

Водночас такі системи не потрібно обслуговувати протягом тривалого часу. Вони могли б слідувати за бойовий ескадрою, фактично як плавучі склади боєприпасів.

У 2020 році випробування проходило інше безпілотне судно – Ranger. Вони також завершилися успішно, корабель подолав заплановану відстань.

Зверніть увагу! Згодом 2 надводних безпілотників мають намір передати флоту для проведення подальших експериментів. Це станеться після 2022 року.