Это удалось благодаря новому алгоритму, разработанному исследователями из Цюрихского университета.

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Чем особый алгоритм

Он рассчитывает оптимальные по времени траектории, учитывая ограничения дронов. А вот предыдущие проекты опирались или на упрощение системы квадрокоптера, или на описание траектории полета, поэтому были неоптимальными.

Наш алгоритм просто говорит дрону пройти через все точки на пути, но не указывает, как и когда это сделать,

– пояснил исследователь Филипп Фоен.

Как происходили испытания

Исследователи провели ряд испытаний. Люди-пилоты и алгоритм управляли одним и тем же квадрокоптером. Все это происходило на заранее подготовленной трассе. Для наблюдения за аппаратами использовали внешние камеры. Пилоты – чтобы управлять дроном, искусственный интеллект – чтобы управлять и находить оптимальный маршрут.

Компьютерный алгоритм победил во всех соревнованиях. Ему удалось найти идеальный маршрут и только улучшать показатели с каждым кругом. При этом, что пилоты-люди ранее уже тестировали беспилотник на трассе.

Что известно об испытаниях: смотрите видео

Что будет дальше – планы разработчиков

Результат, которого удалось достичь в ходе исследований, устраивает разработчиков. Впрочем, они понимают, что саму технологию еще нужно дорабатывать. Ведь, чтобы рассчитать оптимальную по времени траекторию полета, алгоритму нужно примерно 1 час. К тому же, чтобы вычислить свое местонахождение, дрон применяет внешние камеры.

В дальнейшем исследователи хотят перенести отслеживания полета и обсчета маршрута на бортовые камеры и компьютер. Это одновременно позволит оптимизировать скорость обработки данных.