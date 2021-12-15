В Австрии тестируют водородный автобус Hyundai

На дорогах Вены испытают водородный автобус Hyundai ELEC CITY. Ожидается, что он выйдет на маршруты Wiener Linien с 10 января.

Это весомый шаг на пути к устойчивому будущему. В городе надеются, что экологическое транспортное средство в скором времини оправдает себя.

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Переход на автобусы с нулевым уровнем выбросов в общественном транспорте – настоящая титаническая задача, которую можно решить только вместе с производителями,

– отметил Гюнтер Штайнбауэр, управляющий директор по техническим и эксплуатационным вопросам и председатель правления Wiener Linien.

О водородном автобусе

низкопольный автобус, разработанный в 2017 году;

длина – 10,99 метра;

рассчитан на перевозку до 60 пассажиров;

топливные элементы мощностью 180 киловатт;

два резервуара по 169 литров, в которых хранится 34 килограмма водорода под давлением 700 бар;

литий-полимерная батарея емкостью 78,4 киловатта;

центральный электромотор ZF мощностью 180 киловатт;

запас хода – 600 километров.

Запуск первого водородно-электрического автобуса является частью проекта Hy Bus Implementation, поддерживаемого Австрийским фондом климата и энергетики. Сумма финансирования – 1,8 миллиона евро.