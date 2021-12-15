В Австрии тестируют водородный автобус Hyundai

15 декабря 2021 , 23:48
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Источник:

APA-OTS

На дорогах Вены испытают водородный автобус Hyundai ELEC CITY. Ожидается, что он выйдет на маршруты Wiener Linien с 10 января.

Это весомый шаг на пути к устойчивому будущему. В городе надеются, что экологическое транспортное средство в скором времини оправдает себя.

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Переход на автобусы с нулевым уровнем выбросов в общественном транспорте – настоящая титаническая задача, которую можно решить только вместе с производителями,
– отметил Гюнтер Штайнбауэр, управляющий директор по техническим и эксплуатационным вопросам и председатель правления Wiener Linien.

О водородном автобусе

  • низкопольный автобус, разработанный в 2017 году;
  • длина – 10,99 метра;
  • рассчитан на перевозку до 60 пассажиров;
  • топливные элементы мощностью 180 киловатт;
  • два резервуара по 169 литров, в которых хранится 34 килограмма водорода под давлением 700 бар;
  • литий-полимерная батарея емкостью 78,4 киловатта;
  • центральный электромотор ZF мощностью 180 киловатт;
  • запас хода – 600 километров.
Справка: Запуск первого водородно-электрического автобуса является частью проекта Hy Bus Implementation, поддерживаемого Австрийским фондом климата и энергетики. Сумма финансирования – 1,8 миллиона евро.
Автор: Катерина Сердюк