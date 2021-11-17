Запуск, остановка и регулировка скорости происходили автоматически. В главном вагоне находился водитель, контролировавший процесс, однако он не управлял поездом.

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Водитель не касался ни одного рычага / Фото AFP

Детали испытаний

Тестирование нового поезда происходило в префектуре Ниигата, что расположена в центральной части Японии. Оператором выступает железнодорожная компания JR East.

Беспилотный скоростной поезд двигался по 5-километровому участку железнодорожной линии. В общем он совершил 3 поездки в обоих направлениях. Максимальная скорость поезда достигла 100 километров в час.

Характеристики поезда

12 вагонов серии E7 Shinkansen;

оснащен системой автоматического управления поездом;

способен проходить 5 километров за 10 минут.

Несмотря на успешные испытания, представитель JR East Ясуаки Сузуки отметил, что применение технологии на практике все еще нуждается в решении множества вопросов. "Я приложу максимум усилий, чтобы это произошло", – подчеркнул он.