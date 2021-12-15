Это весомый шаг на пути к устойчивому будущему. В городе надеются, что экологическое транспортное средство в скором времини оправдает себя.
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Переход на автобусы с нулевым уровнем выбросов в общественном транспорте – настоящая титаническая задача, которую можно решить только вместе с производителями,
– отметил Гюнтер Штайнбауэр, управляющий директор по техническим и эксплуатационным вопросам и председатель правления Wiener Linien.
О водородном автобусе
- низкопольный автобус, разработанный в 2017 году;
- длина – 10,99 метра;
- рассчитан на перевозку до 60 пассажиров;
- топливные элементы мощностью 180 киловатт;
- два резервуара по 169 литров, в которых хранится 34 килограмма водорода под давлением 700 бар;
- литий-полимерная батарея емкостью 78,4 киловатта;
- центральный электромотор ZF мощностью 180 киловатт;
- запас хода – 600 километров.