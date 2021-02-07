Компания CEP Energy планирует начать строительство огромного аккумулятора в Новом Уэльсе, что на юго-востоке Австралии.

Объект станет крупнейшей системой накопления энергии в мире.

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Что известно о системе

Установку построят недалеко от города Курри-Курри. Мощность аккумулятора составит 1,2 гигаватта. Система будет собирать и высвобождать избыточную возобновляемую энергию, которая генерируется несинхронно со спросом.

По оценке компании, строительство системы обойдется в 2,4 миллиарда долларов. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию до 2023 года.

Стоит отметить, что аккумулятор от CEP Energy превзойдет гигантскую батарею Tesla, которую на континенте запустили в 2017 году. Система будет в 8 раз мощнее установки Илона Маска.

Другие проекты

Добавим, в ноябре штат Виктория объявил о запуске 300-мегаваттной электростанции в конце 2021 года. В то же время во Флориде начали строительство Центра хранения энергии FPL Manatee. Заявляют, что это будет самая большая в мире интегрированная система батарей для солнечной энергии. Объект будет введен в эксплуатацию в конце текущего года.