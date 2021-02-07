Компанія CEP Energy планує розпочати будівництво величезного акумулятора у Новому Уельсі, що на південному сході Австралії.

Об'єкт стане найбільшою системою накопичення енергії у світі.

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Що відомо про систему

Установку побудують неподалік міста Куррі-Куррі. Потужність акумулятора становитиме 1,2 гігавата. Система збиратиме та вивільнятиме надлишкову поновлювану енергію, яка генерується несинхронно з попитом.

За оцінкою компанії, будівництво системи обійдеться у 2,4 мільярди доларів. Очікується, що об'єкт введуть в експлуатацію до 2023 року.

Варто відзначити, що акумулятор від CEP Energy перевершить гігантську батарею Tesla, яку на континенті запустили у 2017 році. Система буде у 8 разів потужнішою за установку Ілона Маска.

Інші проєкти

Додамо, у листопаді штат Вікторія оголосив про запуск 300-мегаватної електростанції в кінці 2021 року. Водночас у Флориді розпочали будівництво Центру зберігання енергії FPL Manatee. Заявляють, що це буде найбільша у світі інтегрована система батарей для сонячної енергії. Об’єкт введуть в експлуатацію наприкінці поточного року.