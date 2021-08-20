Детали о новом графике работы станут известны в декабре. Кроме того, компания призывает работников вакцинироваться.

Стоит знать Facebook отложила возвращение сотрудников в офисы: заявление компании

Я знаю, что есть чувство разочарования из-за того, что пандемия еще не осталась позади. Для многих коллег по всему миру этот период был временем больших трагедий, страданий и горя. Пожалуйста, знайте, что мы все здесь, чтобы поддержать друг друга в такие тяжелые времена,

– говорится в заявлении главы отдела кадров и розничной торговли Дейдре О'Брайен.

Ранее компания планировала вернуть людей в офисы в сентябре. Однако это вызвало волну возмущений, ведь сотрудники хотели сами решать, как и где работать. Поэтому Apple отложила возвращение в офисы минимум до октября.

Ожидается, что по возвращении к обычному режиму работы сотрудники будут работать: в офисах – в понедельник, вторник и четверг, а удаленно – в среду и пятницу.

Apple и пандемия: что еще известно

в середине августа Apple была вынуждена закрыть розничный магазин в Южной Каролине, ведь более 20 сотрудников заразились коронавирусом;

компания сократила часы работы в некоторых торговых точках;

Apple заявила, что некоторые сотрудники розничной торговли могут работать из дома, помогая людям в Интернете.

Так, Apple присоединяется к технологическим гигантам, которые изменили планы по возвращению в офисы. С соответствующими заявлениями выступили Lyft, Amazon и Facebook.