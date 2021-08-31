По словам гендиректора предприятия Сергея Бычкова, проектом заинтересовалась американская компания Legacy. Кроме того, "Антонов" ведет переговоры с "Мотор Сич" – компания предоставит свой двигатель на новый самолет.

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Детали

Сейчас главная задача предприятия – возобновить работы по легкой авиации на базе действующих самолетов Ан-28 и Ан-38. Ранее подобные модели изготавливали в Польше, однако производство прекратили.

Это дает возможность расширить потенциальный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2 - 3 года вы увидите, что такой самолет будет создан,

– рассказал Сергей Бычков.

Справка: Ан-38 – пассажирский самолет, изготовленный специалистами КБ "Антонов". Это модифицированная версия Ан-28 – его заменили из-за устарелости. Самолет рассчитан на 27 пассажиров и способен летать на 800 километров.