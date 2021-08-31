За словами гендиректора підприємства Сергія Бичкова, проєктом зацікавилася американська компанія Legacy. Крім того, "Антонов" веде перемовини з "Мотор Січ" – компанія надасть свій двигун на новий літак.

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Наразі головне завдання підприємства – відновити роботи з легкої авіації на базі чинних літаків Ан-28 і Ан-38. Раніше подібні моделі виготовляли у Польщі, однак виробництво припинили.

Це дає можливість розширити потенційний ринок для нової машини. І я впевнений, що в найближчі 2 – 3 роки ви побачите, що такий літак буде створений, – розповів Сергій Бичков.

Довідка: Ан-38 – пасажирський літак, виготовлений фахівцями КБ "Антонов". Це модифікована версія Ан-28 – його замінили через застарілість. Літак розрахований на 27 пасажирів та здатний літати на 800 кілометрів.