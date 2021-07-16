Конструкція з'явилася на каналі Аудезейтс Ахтербургвал 15 липня. Вона є тимчасовою, через 2 роки міст мають намір забрати звідти.
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Все тому, що наразі старий міст відправили на реставрацію. Його планують повернути та повторно ввести в експлуатацію вже до 2023 року.
Надрукований міст в Амстердамі / Фото MX3D
Чим особливий міст в Амстердамі
До його створення долучилися компанія MX3D, розробник програмного забезпечення Autodesk, найбільша металургійна компанія світу Arcelotittal, інженери Arup й Університету Твенте.
Аби повністю зібрати міст, знадобилося 6 місяців. При цьому, конструкцію, яку шар за шаром друкували на спеціальному 3D-принтері, зварювали 4 роботи.
Інноваційний міст оснащений розумними датчиками. Вони забезпечать можливість стежити за станом його експлуатації та безпечністю конструкції у режимі реального часу.
Що кажуть розробники
Гендиректор компанії MX3D Гейс ван дер Вел ден наголосив, що втілення цього проєкту дало можливість встановити новий стандарт сталевого 3D-друку. За його словами, інноваційні вироби представлятимуть "абсолютно нову мову дизайну".
Друкована сталь поводиться зовсім не так, як звичайна. Це вимагало нових фундаментальних досліджень та правил розрахунку. Ми створили все це з нуля,
– додав Стейн Йостен, старший інженер Arup.
Розробники сподіваються, що у найближчому майбутньому новітня технологія допоможе зводити конструкції, які потребуватимуть меншої кількості матеріалу.