Робот является быстрым, достаточно прочным и требует очень мало энергии. Он может с легкостью передвигаться по различной местности и избегать неожиданных препятствий.

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О разработке

Специалисты использовали принцип действия специальных липких подушечек, благодаря которым передвигаются насекомые и пауки. В результате, робот может поворачиваться и разворачиваться с ловкостью гепарда.

Уникальный робот изготовлен из тонкого многослойно материала, что сгибается и сжимается от электрического напряжения. Команда продемонстрировала, что такую ​​конструкцию можно использовать для создания робота размером с таракана. При этом, миниробот может перемещаться по плоской поверхности с феноменальной скоростью – 20 длин тела в секунду.

Разработка может питался электричеством и управлятся через провод. Кроме того, они создали версию робота, который работает от аккумулятора до 19 минут.

Одна из главных проблем роботов меньшего масштаба – это сохранение мощности и управляемости больших роботов,

– отмечают разработчики.

Дело в том, что в крупных работах можно установить большую батарею и систему управления, а при уменьшении масштаба – устройство движется медленнее. На этот раз инженерам удалось это изменить.

Где будут применять

Маленькие и надежные работы – эффективное решение для применения в поисково-спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях.

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