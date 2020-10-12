Стив Райс из США смог сделать уникальные снимки ракеты на фоне полной Луны. Фотографы ловили такой ракурс в течение не менее 20 лет, однако никому не удавалось.

Он сделал это в ночь на 3 октября при запуске украино-американской ракеты Antares. Мужчина опубликовал фото на своей инстаграм-странице.

Примечательно NASA запустило к МКС украино-американскую ракету Antares: подробности

Подготовка к съемке

Когда в Northrop Grumman заявили, что намерены отправить груз на МКС, Райс понял – это шанс осуществить мечту. Он начал изучать погодные условия и искать место, которое позволит поймать нужный ракурс.

Важно! Ракету-носитель Antares разработали американцы совместно с украинскими конструкторами. Ее создавали специально для транспортировки грузового модуля Cygnus к МКС.

Для планирования съемки он использовал специализированные программы (например, Photophe's Ephemeris и Flight Club). Наконец, американцу удалось выбрать идеальное место – рядом с кукурузным полем за около 5,5 километров от стартовой площадки NASA.

Уникальные снимки, которые сделал американец: фото с инстаграм-страницы Стива Райса

Американцу повезло дважды

Не обошлось без непредсказуемых моментов. За 16 минут до запуска ракеты Райс понял, что находится в сотнях метров от нужного места. Пришлось быстро садиться в машину и потом настраивать технику заново.

Мой брат и его девушка были на неделю в гостях у Атланте. А я – сумасшедший парень. Ведь захотел оставить их ночью и ехать, чтобы, возможно, увидеть старт,

– отметил он.

По словам американца, ему очень повезло. Ведь удалось не только сделать уникальные фото, но и снять запуск ракеты на видео. За 4 дня оно собрало более 33 00 просмотров на его ютуб-канале.

Запуск украино-американской ракеты Antares: видео Стива Райса​

Отметим, что этот полет стал третьим в рамках нового контракта NASA с компанией Northrop Grumman. Всего до 2024 года в США планируют осуществить не менее 6 аналогичных запусков.