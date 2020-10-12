Стів Райс зі США зміг зробити унікальні знімки ракети на тлі повного Місяця. Фотографи ловили такий ракурс впродовж щонайменше 20 років, проте нікому не вдавалося.

Він зробив це в ніч на 3 жовтня під час запуску україно-американської ракети Antares. Чоловік опублікував фото на своїй інстаграм-сторінці.

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Підготовка до зйомки

Коли у Northrop Grumman заявили, що мають намір відправити вантаж на МКС, Райс зрозумів – це шанс здійснити мрію. Він почав вивчати погодні умови та шукати місце, яке дозволить зловити потрібний ракурс.

Важливо! Ракету-носій Antares розробили американці спільно з українськими конструкторами. Її створювали спеціально для транспортування вантажного модуля Cygnus до МКС.

Для планування зйомки він використовував спеціалізовані програми (наприклад, Photophe's Ephemeris і Flight Club). Врешті, американцю вдалося обрати ідеальне місце – поруч з кукурудзяним полем за близько 5,5 кілометрів від стартового майданчика NASA.

Унікальні знімки, які зробив американець: фото з інстаграм-сторінки Стіва Райса



Американцю пощастило двічі

Не обійшлося без непередбачуваних моментів. За 16 хвилин до запуску ракети Райс зрозумів, що перебуває у сотнях метрів від потрібного місця. Довелося швидко сідати у машину та потім налаштовувати техніку заново.

Мій брат та його дівчина були на тиждень у гостях у Атланті. А я – божевільний хлопець. Адже захотів залишити їх вночі та їхати, аби, можливо, побачити старт,

– зазначив він.

За словами американця, йому дуже поталанило. Адже вдалося не лише зробити унікальні фото, але й зняти запуск ракети на відео. За 4 дні воно зібрало понад 33 00 переглядів на його ютуб-каналі.

Запуск україно-американської ракети Antares: відео Стіва Райса

Зазначимо, що цей політ став третім у рамках нового контракту NASA з компанією Northrop Grumman. Всього до 2024 року у США планують здійснити щонайменше 6 аналогічних запусків.