Ракета Antares на тлі повного Місяця: американець зловив рідкісний ракурс – фото, відео
Стів Райс зі США зміг зробити унікальні знімки ракети на тлі повного Місяця. Фотографи ловили такий ракурс впродовж щонайменше 20 років, проте нікому не вдавалося.
Він зробив це в ніч на 3 жовтня під час запуску україно-американської ракети Antares. Чоловік опублікував фото на своїй інстаграм-сторінці.
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Підготовка до зйомки
Коли у Northrop Grumman заявили, що мають намір відправити вантаж на МКС, Райс зрозумів – це шанс здійснити мрію. Він почав вивчати погодні умови та шукати місце, яке дозволить зловити потрібний ракурс.
Для планування зйомки він використовував спеціалізовані програми (наприклад, Photophe's Ephemeris і Flight Club). Врешті, американцю вдалося обрати ідеальне місце – поруч з кукурудзяним полем за близько 5,5 кілометрів від стартового майданчика NASA.
Унікальні знімки, які зробив американець: фото з інстаграм-сторінки Стіва Райса
Американцю пощастило двічі
Не обійшлося без непередбачуваних моментів. За 16 хвилин до запуску ракети Райс зрозумів, що перебуває у сотнях метрів від потрібного місця. Довелося швидко сідати у машину та потім налаштовувати техніку заново.
Мій брат та його дівчина були на тиждень у гостях у Атланті. А я – божевільний хлопець. Адже захотів залишити їх вночі та їхати, аби, можливо, побачити старт,
– зазначив він.
За словами американця, йому дуже поталанило. Адже вдалося не лише зробити унікальні фото, але й зняти запуск ракети на відео. За 4 дні воно зібрало понад 33 00 переглядів на його ютуб-каналі.
Запуск україно-американської ракети Antares: відео Стіва Райса
Зазначимо, що цей політ став третім у рамках нового контракту NASA з компанією Northrop Grumman. Всього до 2024 року у США планують здійснити щонайменше 6 аналогічних запусків.
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