Amazon разрабатывает сервис для онлайн-концертов: что об этом известно
1 сентября 2021 , 23:26Читати новину українською
Источник:Axios
Amazon готовится представить новую платформу для трансляции живого контента. Отмечают, что сервис будет несколько подобным Clubhouse, Twitter Spaces и Spotify.
Ожидается, что функция будет сосредоточена на живой музыке. Однако компания также рассматривает внедрение радиопрограмм и подкастов.
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Детали
Новое решение рассматривают в качестве дополнения к своему голосовому помощнику Alexa и умным колонкам. Amazon уже ведет переговоры с компаниями звукозаписи – речь идет о трансляции концертов известных артистов в прямом эфире. Доступ к прослушиванию будет открываться через Amazon Music.
Что еще известно
- Amazon планирует интегрировать живое аудио в свой сервис живого видео Twitch.
- компания собирается инвестировать в локализованный контент подкастов – она приобрела сервис для подписки на подкасты Wondery за 300 миллионов долларов.