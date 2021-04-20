Гигант электронной коммерции Amazon исследует новые направления в бизнесе. Теперь в компании возникла идея впервые открыть собственную парикмахерскую в Лондоне, где будут тестировать новейшие технологии.

Сначала парикмахерская будет открыта только для сотрудников компании. Ведь салон расположен в нескольких сотнях метров от штаб-квартиры Amazon в Великой Британии.

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Остальные желающие смогут записаться на салонные услуги в ближайшие недели. Это можно будет сделать с помощью телефонного звонка, электронного письма или просто визита в салон.

Какие технологии будут доступны в парикмахерской

Amazon заявила, что будет использовать продукты из раздела Amazon Salon, чтобы испытать новые технологии. Например:

В парикмахерской протестуют технологию дополненной реальности , пишет Retail Week. Благодаря ей клиенты смогут перед процедурой увидеть себя с новой прической или цветом волос.

, пишет Retail Week. Благодаря ей клиенты смогут перед процедурой увидеть себя с новой прической или цветом волос. Технология point-and-learn позволит посетителям указать рукой на любой продукт в салоне и прочитать всю информацию о нем на большом экране.

позволит посетителям указать рукой на любой продукт в салоне и прочитать всю информацию о нем на большом экране. Если клиенты захотят заказать товар, они могут просто отсканировать QR-код , который переведет их на нужную страницу на Amazon.

, который переведет их на нужную страницу на Amazon. Компания также предоставит клиентам свои планшеты Fire, которыми они смогут пользоваться во время процедур.



Парикмахерская Amazon будет использовать технологию дополнительной реальности/ Фото Amazon

Мы хотим, чтобы это уникальное место приблизило нас к клиентам. Это будет место, где мы сможем сотрудничать с представителями индустрии и тестировать новые технологии,

– сказал менеджер Amazon в Великобритании Джон Бумфри.

Для безопасности клиентов Amazon планирует использовать разделены экраны. А также всем бесплатно выдавать маски и дезинфицирующие средства, а также проверять температуру на входе.

Почему Amazon решил открыть парикмахерскую? Открытие салона популярной компании происходит на фоне ажиотажа. Ведь сейчас после локдауну многие британцы просто не могут записаться на стрижку.

Так, Amazon Salon предложит клиентам полный спектр парикмахерских услуг для взрослых и детей, в том числе

любую стрижку волос,

сушку и укладку феном,

мелирование волос,

покраска в технике балаяж,

процедуры по уходу за волосами и тому подобное.



Клиенты смогут узнать все по QR-кодах / Фото Amazon

Где можно найти парикмахерскую Amazon? Она будет расположена в двухэтажном здании в районе Спиталфилдс в Лондоне. Интересно, что салон будет работать ежедневно без выходных.

Отметим, что услуги по уходу за волосами и прически в салоне Amazon предоставлять Елена Лавани и ее команда стилистов. Женщина является владелицей популярного салона Neville, который работает в Лондоне уже 20 лет.