Пошук роботи в якості кандидата може здатися досить незрозумілим. Досить складно визначити, які навички вам слід мати в першу чергу, щоб залишатися конкурентоспроможними, і які області вашого резюме вам потрібно розвинути, щоб виділитися з натовпу. Що ж шукають роботодавці?

Щоб визначити, які навички насправді найбільш затребувані, LinkedIn проаналізував soft skills, які користуються великим попитом у порівнянні з їх пропозицією, розповідає Business Insider.

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Вважається, що особливу уваги варто приділяти твердим навичкам, проте 57% бізнес-лідерів, опитаних в 2018 році, впевнені, що найбільш важливими є навички міжособистісного спілкування. Можливо, це тому, що гнучкі навички впливають на будь-який кар'єрний шлях і визначають співробітника, товариша по команді і лідера.

LinkedIn склав список найбільш затребуваних соціальних навичок в 2020 році, а також онлайн-курси для їх розвитку: LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, edX – які є одними з найбільш популярних і недорогих.

1. Творчий підхід

Заспокойте свого внутрішнього критика і розкрийте творчий потенціал з Деніз Джейкобс | LinkedIn Learning

Творчість для всіх | LinkedIn Learning

Творчі вправи для пробудження оригінального мислення | LinkedIn Learning

Креативність, інновації та зміни | Coursera

Інновації: від творчості до підприємництва | Coursera

Творчість і підприємництво | edX

Управління інноваціями та креативом | edX

Дизайн-мислення і творчість для інновацій | edX

2. Емоційний інтелект

Розвиток вашого емоційного інтелекту | LinkedIn Learning

Соціальний успіх на роботі | LinkedIn Learning

Вплив на інших | LinkedIn Learning

Управління за допомогою емоційного інтелекту | LinkedIn Learning

Типи особистості на роботі | Coursera

Управління взаємовідносинами | Coursera

Управління конфліктами | Coursera

Емпатія і емоційний інтелект на роботі | edX

Позитивна психологія: навички стійкості | Coursera

3. Сила переконання

Переконання інших | LinkedIn Learning

Керівництво без офіційних повноважень | LinkedIn Learning

Коучинг з вміння переконувати | LinkedIn Learning

Майстер-клас психології переконання | Udemy

Навички ведення переговорів і ефективного спілкування | edX

Риторика: мистецтво переконливого листа і публічних виступів | edX

Комунікаційні стратегії в епоху віртуального століття | Coursera

4. Адаптивність

Управління стресом для позитивних змін | LinkedIn Learning

Розвиток адаптованості для менеджерів | LinkedIn Learning

Знайдіть свій стиль управління часом | LinkedIn Learning

Адаптивне лідерство в розробці | edX

Інноваційне лідерство | edX (початок 10/12/20)

Дизайн-мислення і творчість для інновацій | edX

5. Співробітництво