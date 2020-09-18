LinkedIn назвав 5 найважливіших soft skills 2020: де їх розвивати
Пошук роботи в якості кандидата може здатися досить незрозумілим. Досить складно визначити, які навички вам слід мати в першу чергу, щоб залишатися конкурентоспроможними, і які області вашого резюме вам потрібно розвинути, щоб виділитися з натовпу. Що ж шукають роботодавці?
Щоб визначити, які навички насправді найбільш затребувані, LinkedIn проаналізував soft skills, які користуються великим попитом у порівнянні з їх пропозицією, розповідає Business Insider.
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Вважається, що особливу уваги варто приділяти твердим навичкам, проте 57% бізнес-лідерів, опитаних в 2018 році, впевнені, що найбільш важливими є навички міжособистісного спілкування. Можливо, це тому, що гнучкі навички впливають на будь-який кар'єрний шлях і визначають співробітника, товариша по команді і лідера.
LinkedIn склав список найбільш затребуваних соціальних навичок в 2020 році, а також онлайн-курси для їх розвитку: LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, edX – які є одними з найбільш популярних і недорогих.
1. Творчий підхід
- Заспокойте свого внутрішнього критика і розкрийте творчий потенціал з Деніз Джейкобс | LinkedIn Learning
- Творчість для всіх | LinkedIn Learning
- Творчі вправи для пробудження оригінального мислення | LinkedIn Learning
- Креативність, інновації та зміни | Coursera
- Інновації: від творчості до підприємництва | Coursera
- Творчість і підприємництво | edX
- Управління інноваціями та креативом | edX
- Дизайн-мислення і творчість для інновацій | edX
2. Емоційний інтелект
- Розвиток вашого емоційного інтелекту | LinkedIn Learning
- Соціальний успіх на роботі | LinkedIn Learning
- Вплив на інших | LinkedIn Learning
- Управління за допомогою емоційного інтелекту | LinkedIn Learning
- Типи особистості на роботі | Coursera
- Управління взаємовідносинами | Coursera
- Управління конфліктами | Coursera
- Емпатія і емоційний інтелект на роботі | edX
- Позитивна психологія: навички стійкості | Coursera
3. Сила переконання
- Переконання інших | LinkedIn Learning
- Керівництво без офіційних повноважень | LinkedIn Learning
- Коучинг з вміння переконувати | LinkedIn Learning
- Майстер-клас психології переконання | Udemy
- Навички ведення переговорів і ефективного спілкування | edX
- Риторика: мистецтво переконливого листа і публічних виступів | edX
- Комунікаційні стратегії в епоху віртуального століття | Coursera
4. Адаптивність
- Управління стресом для позитивних змін | LinkedIn Learning
- Розвиток адаптованості для менеджерів | LinkedIn Learning
- Знайдіть свій стиль управління часом | LinkedIn Learning
- Адаптивне лідерство в розробці | edX
- Інноваційне лідерство | edX (початок 10/12/20)
- Дизайн-мислення і творчість для інновацій | edX
5. Співробітництво
- Як стати ефективним членом команди | LinkedIn Learning
- Шейн Сноу про команду мрії | LinkedIn Learning
- Основи командної роботи | LinkedIn Learning
- Управління людьми | edX
- Високопродуктивне співробітництво: лідерство, командна робота і переговори | Coursera
- Співпраця і емоційний інтелект | Udemy