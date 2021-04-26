В 2020 году компания ДТЭК, как социально-ответственный бизнес, инвестировала в устойчивое развитие 3 миллиарда гривен. В частности, инвестиции были направлены на:

социальные выплаты и льготы сотрудникам (1,5 миллиарда гривен);

охрану окружающей среды, без учета экологического налога (700 миллионов гривен);

охрану труда и промышленной безопасности (570 миллионов гривен);

социальное партнерство (160 миллионов гривен);

обучение сотрудников (91 миллион гривен).

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ДТЭК / Фото ДТЭК

Для ДТЭК устойчивое развитие – это не модный слоган. Это часть нашей стратегии. В прошлом году ДТЭК принял стратегию, основанную на Целях устойчивого развития ООН, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance),

– прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В новой стратегии ДТЭК стремится соответствовать интересам и ценностям общества. Для этого компания приняла 12 Целей устойчивого развития ООН и взяла на себя обязательства по достижению прогресса.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук / Фото ДТЭК

"За 2020 год компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 миллиарда гривен. Это и социальные льготы, и охрана труда, и экологические инвестиции, социальные проекты в городах нашего присутствия. Это наш вклад, как ответственного бизнеса, в построение экономики страны и регионов, развитие общества в целом", – добавил Сахарук.

Устойчивое развитие – приоритет инвестиций ДТЭК. С момента своего основания компания инвестировала в это направление около 22 миллиардов гривен.