"Розумний" холодильник від Amazon: контролюватиме свіжість продуктів та пропонуватиме рецепти

Компанія Amazon розробляє інноваційний холодильник, який зможе спростити та покращити життя своїх користувачів. Так, в нього інтегрують нейромережу, яка буде стежити за свіжістю продуктів, а також – пропонуватиме власникам покупки й рецепти.

Над проєктом смарт-хоолодильника інженери працюють вже другий рік. За попередніми даними, на його розробку вже витрачено понад 50 мільйонів доларів.

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Що відомо

Компанія співпрацюватиме з виробником побутової техніки з метою оснащення готового холодильника власними технологіями. До прикладу, холодильник працюватиме на основі технології машинного зору, яку застосовують у безкасових супермаркетах Amazon Go. Очікується, що застосують й голосовий помічник Alexa, який присутній у всіх побутових продуктах компанії.

Холодильник зможе:

розпізнавати продукти, які розміщені на полицях;

відстежувати їх свіжість, якість та кількість;

нагадувати власнику, які покупки необхідно здійснити;

допомагати замовити продукти у магазинах Amazon Fresh і Whole Foods;

формувати статистику популярності товарів;

передбачати смаки користувачів та пропонувати рецепти.

Не все так просто

Наразі проєкт перебуває на етапі розробки й має певні складнощі. Передбачають, що "розумний" холодильник може так і не вийти на ринок. Причина тому – недосконала робота нейромережі, на яку скаржаться тестувальники. Крім того, експерти зауважують, що пристрій буде "неймовірно дорогим", адже він орієнтований на людей з високими доходами.