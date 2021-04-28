Розробили екзоскелети, які підвищують продуктивність пожежників

Фахівці Центру досліджень технологій підвищення функцій людини державної аерокосмічної корпорації CASIC представили новітню систему екзоскелета для пожежників. Вона розроблена на базі космічного технологічного рішення для усунення лісових пожеж.

Інноваційна система важить 5 кілограмів і може ефективно заощадити понад 50 відсотків енергії, витраченої на ходьбу, сходження та перевезення вантажів. Розробка є зручною, а для зняття екзоскелета потрібно менше ніж 60 секунд.

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Ця система екзоскелета застосовуватиметься для підвищення вантажопідйомності пожежника до 50 кілограмів, полегшуючи їх пересування в складних умовах, таких як гірські райони та ліси,

– заявили розробники дослідницького центру CASIC.

23 листопада 2020 року уряд Китаю затвердив національний план дій у випадку надзвичайних ситуацій щодо пожеж в лісах і на пасовищах. Він передбачає модернізацію високотехнологічного протипожежного обладнання та збільшення запасів обладнання, спеціально розробленого для національних планів щодо боротьби з пожежами на лісах і луках.

Нова система екзоскелета повністю відповідає запитам держави. Вона покликана значно підвищувати продуктивність працівників пожежних служб.

Випробування

Дослідницький центр раніше доставляв новітній продукт у високогірні регіони. Головна мета – економія енергії користувачів під час виконання завдань. Крім того, розробники включають патрульну та логістичну підтримку.

Інший екзоскелетний продукт, розроблений фірмою, був використаний у пошукових та відновлювальних капсулах роботизованого місячного апарата "Чанґе-5", який успішно повернув на Землю близько 2 кілограмів місячних зразків. Двоє людей з команди носили екзоскелет, а після прибуття до пункту посадки вони встановили китайський національний прапор поруч із капсулою для повторного входу.