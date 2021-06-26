З "режимом вампіра": розробили додаток, який врятує від спеки у Барселоні

Для жителів Барселони додаток Cool Walks. Він допоможе жителям Барселони знайти найоптимальніший маршрут, аби уникнути екстремальної спеки.

Cool Walks пропонує користувачам безліч пішохідних маршрутів. Кожен зможе обрати той, який найбільше підходить для його потреб. Поки що карта покриває лише частину міста.

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Cool Walks пропонує користувачам:

найкоротший маршрут – для тих, кого "більше хвилює час, а не сонячне світло";

тінистий маршрут – займатиме трохи більше часу, але пролягатиме через затінки;

"маршрут вампіра" – розроблений, щоб уникнути потрапляння прямих сонячних променів "за будь-яку ціну".

Додаток також можна використовувати, аби знайти фонтанчики з питної води чи місце, де можна сховатися від палючого сонця – бібліотеки, школи, ринки тощо.



Порівняння різних маршрутів / Схема Cool Walks

На сайті Cool Walks відзначили, що літо у Барселоні щороку стає все спекотнішим. Місцева влада схвалила низку заходів, аби боротися з наслідками кліматичних змін. "Цей інструмент відповідає одному з напрямків кліматичного плану: запобігання надмірної спеки", – мовиться в описі сервісу.

"Режим вампіра"

Марк Монтллео, який керує екологічними проєктами у Barcelona Regional, розповів, що "режим вампіра" був розробили на основі "найекстремальнішої форми алгоритму даних".

"Він був створений нашою командою, яка напередодні ввечері випила багато пива. Повністю уникати сонячного світла – було заради забави", – розповів він.

Як працює Cool Walks