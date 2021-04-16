Xbox розігрує унікальний комп'ютер у формі двигуна Microsoft Flight Simulator

Французький підрозділ Xbox запустив розіграш незвичайного PC. Його дизайн виконано у стилі культового Microsoft Flight Simulator.

Розіграш приурочено до прем'єри оновлення гри Microsoft Flight Simulator з деталізацією країн Бенілюксу та Франції.

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Комп'ютер за мотивами гри Microsoft Flight Simulator / Фото Xbox

Про комп'ютер

Розробники обладнали пристрій:

процесором Intel Core i7-11700kQ;

відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3070;

материнською платою AORUS Z590 Elite AX.

Подейкують, що унікальний PC має щонайменше 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

Microsoft Flight Simulator – серія громадянських авіасимуляторів, що випускаються корпорацією Microsoft. Пропонує використання автопілота, диспетчерський супровід та можливість завантаження реальних погодних умов для польоту з інтернету. У серії присутній трафік літаків, що літають за розкладом і під управлінням служб КПР. Крім того, у грі є вбудовані засоби аналізу польоту, повтор та курс навчання. MFS є відкритою для створення власних моделей та аеропортів.

За офіційними даними, незабаром гра Microsoft Flight Simulator буде доступна на Xbox One та Xbox Series X.