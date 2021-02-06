Рожевим озером на Херсонщині тепер можна "гуляти" віртуально: новий 3D-тур

Одне з природних див України, мальовниче Генічеське озеро, тепер можна відвідати, навіть не виходячи з дому. Для цього створили 3D-панорами з надвисокою деталізацією.

Аби запустити проєкт, довелося провести зйомки на висоті від 3 до 140 метрів над рівнем моря. При цьому застосовували багатокадрову деталізацію високої якості – на 240 мегапікселів.

До теми Рожеві озера України: вражаючі фото

Втілити в реальність цю ідею вдалося команді інформаційного порталу ARABATKA. Віртуальний тур унікальним озером містить 4 сферичні панорами.

► Перша – знята на висоті 99 метрів над рівнем моря. На передньому плані – село Приозерне та озеро Сиваш. На задньому – Зябловські озера, Азовське море. Видно обриси острова Бирючого.

► Друга – знята з висоти 9 метрів. Дозволяє добре розгледіти дерев'яні чеки, якими розділене озеро. У кадр також потрапили туристи, які збирають сіль.

► На третій – в основному видно водну поверхнюГенічеського озера з висоти 140 метрів над рівнем моря.

► Четверта дає можливість розглянути озеро крупним планом. Відстань, з якої знімали ці кадри, сягає від 3 до 5 метрів над рівнем моря.

Коротко про Генічеське озеро

Водойма розташована у північно-західній частині Арабатської Стрілки, за 5 кілометрів від села Генічеська Гірка.

Довжина озера – 4,5 кілометри, ширина – до 2,9 кілометра. Площа сягає 9,2 квадратних мери, а глибина – до 0,6 метра.

Не варто плутати Генічеське озеро з іншим рожевим озером на Херсонщині – Лемурійським. Це різні водойми.

Щоб віртуально "погуляти" рожевим озером на Херсонщині – потрібно перейти за цим посиланням (на сайті проскролити вниз).

Де розташоване Генічеська озеро: дивіться на карті