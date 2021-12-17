У Роттердамі будують першу трикутну вежу: фото проєкту

У Роттердамі (Нідерланди) будують унікальну CasaNova, яка перевертає з ніг на голову усталені принципи будівництва веж – у прямому й переносному сенсі. Так, її трикутна форма зосереджена не зверху, а в основі будівлі.

Проєкт розробила компанія Barcode Architects. Очікується, що споруда буде завершена у 2022 році.

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Про проєкт

Башта розташована поряд з іншою висотною будівлею Muse (також проєкт Barcode Architects), а також недалеко від Markthal MVRDV.

Безперечно, ефект звуження основи не такий вражаючий, як у деяких відомих "перевернутих веж". Однак все-таки це захоплює: вежа звужується від найширшої до найвужчої точки – 32 метрів до 22 метрів відповідно.

Тонка форма будівлі забезпечує оптимальний огляд та денне світло для навколишніх будівель. Між п'ятим та восьмим поверхами об'єм спрямований вниз, елегантно врівноважуючи вежу на "підставці". Вертикальна орієнтація фасаду підкреслює витонченість дизайну, а червоно-коричневі травертинові панелі надають вежі теплого і потужного вигляду водночас.

Ми хочемо створити тривимірну частину міста, де люди живуть здоровим життям, сусіди знають один одного і панує приємна атмосфера на першому поверсі,

– говорить про проєкт партнер компанії Barcode Architects Каро ван де Венне.

Декілька фактів про вежу