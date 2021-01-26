Rolls-Royce виготовлятиме розкішні електрокари: що про це відомо

Британська компанія Rolls-Royce готується виготовляти електромобілі. Модель нового розкішного авто може отримати назву Silent Shadow.

Джерело: Autocar

Наразі невідомо, як саме виглядатимуть електрокари від Rolls-Royce та коли офіційно з'являться на ринку. Адже проєкт наразі – лише на початковому етапі.

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Зауважимо, що у науково-дослідному центрі BMW у Мюнхені вже провели випробування прототипу електрокара Rolls-Royce. Його побудували на базі Phantom.

Люксовий електрокар у Rolls-Royce вироблятимуть на власній платформі. Водночас чимало компонентів мають намір запозичити в електричного седана BMW i7 та кросовера iX.

За попередньою інформацією, Rolls-Royce працює над 2 версіями електрокара – з переднім та повним приводом. Ємність батарей нового електрокару може сягати 100 кіловат-годин.

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