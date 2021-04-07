Репер Will.i.am випустив технологічну маску: вона оснащена навушниками та підсвічуванням

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Xupermask

Американський артист Вільям Джеймс Адамс (Will.i.am) представив інноваційну медичну маску. Пристрій припаде до душі користувачам навушників та поціновувачам окулярів.

Авторський продукт музиканта отримав назву Xupermask. Маска доступна у двох кольорах – чорно-помаранчевому і біло-сіро-помаранчевому.

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Як виникла ідея

Will.i.am розповів, що під час авіаперельоту зрозумів, що традиційні варіанти медичних масок – абсолютно не зручні для людей, які постійно користуються навушниками та носять окуляри. Втілити задум в життя музиканту допоміг дизайнер Хосе Фернандес та компанія Honeywell.

Характеристики Xupermask

  • склад маски – тканина та силікон;
  • світлодіодне підсвічування;
  • мікрофон, оснащений функцією шумозаглушення;
  • кріплення для бездротових навушників;
  • ремінці, за допомогою яких можна регулювати розмір маски;
  • HEPA-фільтри, які очищують повітря;
  • вбудовані тришвидкісні вентилятори, які полегшують дихання;
  • навушники з чіпом Qualcomm QCC5124, які під'єднуються до смартфона через Bluetooth;
  • акумулятор, завдяки якому пристрій може працювати до 7 годин.

Ціна

Зазначається, що ціна високотехнологічної новинки становитиме 299 доларів. Пристрій надійде у продаж з 8 квітня.