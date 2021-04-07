Репер Will.i.am випустив технологічну маску: вона оснащена навушниками та підсвічуванням

Джерело:Xupermask
Американський артист Вільям Джеймс Адамс (Will.i.am) представив інноваційну медичну маску. Пристрій припаде до душі користувачам навушників та поціновувачам окулярів.
Авторський продукт музиканта отримав назву Xupermask. Маска доступна у двох кольорах – чорно-помаранчевому і біло-сіро-помаранчевому.
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Як виникла ідея
Will.i.am розповів, що під час авіаперельоту зрозумів, що традиційні варіанти медичних масок – абсолютно не зручні для людей, які постійно користуються навушниками та носять окуляри. Втілити задум в життя музиканту допоміг дизайнер Хосе Фернандес та компанія Honeywell.
Зазначається, що ціна високотехнологічної новинки становитиме 299 доларів. Пристрій надійде у продаж з 8 квітня.