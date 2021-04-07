Репер Will.i.am випустив технологічну маску: вона оснащена навушниками та підсвічуванням

Американський артист Вільям Джеймс Адамс (Will.i.am) представив інноваційну медичну маску. Пристрій припаде до душі користувачам навушників та поціновувачам окулярів.

Авторський продукт музиканта отримав назву Xupermask. Маска доступна у двох кольорах – чорно-помаранчевому і біло-сіро-помаранчевому.

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Як виникла ідея

Will.i.am розповів, що під час авіаперельоту зрозумів, що традиційні варіанти медичних масок – абсолютно не зручні для людей, які постійно користуються навушниками та носять окуляри. Втілити задум в життя музиканту допоміг дизайнер Хосе Фернандес та компанія Honeywell.

Характеристики Xupermask

склад маски – тканина та силікон;

світлодіодне підсвічування;

мікрофон, оснащений функцією шумозаглушення;

кріплення для бездротових навушників;

ремінці, за допомогою яких можна регулювати розмір маски;

HEPA-фільтри, які очищують повітря;

вбудовані тришвидкісні вентилятори, які полегшують дихання;

навушники з чіпом Qualcomm QCC5124, які під'єднуються до смартфона через Bluetooth;

акумулятор, завдяки якому пристрій може працювати до 7 годин.

Ціна

Зазначається, що ціна високотехнологічної новинки становитиме 299 доларів. Пристрій надійде у продаж з 8 квітня.