Майбутнє вже близько: у пустелі в США з'явиться район з будинками із 3D-принтера

Пустельний ландшафт долини Коачелла в американській Каліфорнії незабаром стане першим американським мікрорайоном, який повністю складатиметься з будинків, надрукованих на 3D-принтері. Вони з'являться у місті Ранчо Міраж.

Цей масштабний проєкт реалізовуватиме група з питань стійкого розвитку нерухомості Palari спільно з Mighty Buildings, яка займається будівельними технологіями.

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Подробиці від засновників Mighty Buildings

Земельну ділянку площею у 2 гектари перетворять на спільноту з 15 екологічних будинків з нульовим споживанням енергії. Площа кожного сягатиме 135 квадратних метрів.

"Це буде перша реалізація нашого бачення майбутнього житла", – підкреслив Олексій Дубов, співзасновник і головний операційний директор Mighty Buildings.



Такий вигляд матиме ділянка / Проєкт Mighty Buildings/EYRC Architects

Як додав Сем Рубен, головний директор з питань сталого розвитку, аби створити такий будинок, потрібно менше ніж 24 години. Це може відбуватися навіть тоді, поки працівники сплять.

Ми насправді більше обмежені дорожнім транспортуванням будівель, аніж реальною здатністю друкувати,

– наголосив він.

Будинки створюватимуть в Окленді, на складі штаб-квартири Mighty Buildings. Для цього використають 3D-принтери, розміри яких – приблизно як невеликих гаражів.



Тут друкуватимуть будинки для нового мікрорайону / Фото Mighty Buildings

Як наголосили у компанії, до 80% будівництва можна автоматизувати. Це дозволяє заощадити 95% робочого часу. Відходів при такому будівництві – у 10 разів менше, ніж під час звичайного.

Як буде облаштований будинок та скільки коштуватиме

Як пише CNN, новий мікрорайон розрахований на мешканців з високим рівнем доходу. У кожному будинку буде 3 спальні та 2 ванні кімнати. Власник матиме можливість придбати додаткові елементи.

Мовиться, наприклад, про кабінки для переодягання, джакузі, камін, душ на відкритому повітрі. Окрім основного будинку, покупці можуть придбати ще один – менший, розташований поруч.

За базову модель доведеться заплатити від 595 тисяч доларів, а конфігурація з 2 будинками обійдеться у щонайменше 950 тисяч доларів.

Крім цього, у Mighty Buildings пізніше мають намір друкувати й дешевші будинки – для вразливих груп населення. До таких належать, зокрема й ті, хто не може собі дозволити житло у Каліфорнії.